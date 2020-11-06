 

Евгений Петросян: «Творчество Михаила Жванецкого шло в авангарде»

06.11.2020, 20:20, Разное

Евгений Петросян прокомментировал известие о кончине сатирика Михаила Жванецкого. По его словам, творчество коллеги «шло в авангарде и было более объемным, чем просто связь с одесским юмором».
Как отметил Евгений Петросян, о таких людях, как Михаил Михайлович, обычно говорят «человек-эпоха». Сатирик отличался неповторимостью, самобытностью и собственным способом мышления не только в творчестве, но и в обычной жизни. Юморист имел свою логику, свою стилистику и неоднократно являлся первооткрывателем различных художественных приемов.

По словам Евгения Петросяна, когда обрывается жизнь такого великого человека, у всех ценителей искусства возникает острое ощущение «личной утраты». Юморист уверен, что о его коллеге напишут не одну книгу, будут изучать его творческий феномен и он по-прежнему будет смешить зрителей с экранов телевизоров. Такому артисту, как Михаил Жванецкий, невозможно сказать «прощай».

Причину смерти легендарного сатирика пока официально не называют. В прошлом месяце 86-летний Михаил Михайлович закрыл собственную передачу и заявил, что уходит со сцены.



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