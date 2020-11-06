Татьяна Тотьмянина взобралась на колени к Алексею Ягудину: “Это любовь”

06.11.2020, 20:20, Разное

Татьяна Тотьмянина опубликовала в Сети фото, демонстрирующее любовь в ее семье. На снимке она изображена вместе с Алексеем Ягудиным, при этом фигуристка взобралась на колени к супругу.

Недавно фигуристка отметила свой 39 день рождения, праздник прошел в кругу семьи. Четыре года назад Татьяна Тотьмянина вышла замуж за Алексея Ягудина, перед этим пара долгое время встречалась. В семье фигуристов подрастают две дочери, Лиза и Маша, которым соответственно 11 и 5 лет.

Как и другие селебрити, Тотьмянина является активным пользователем социальных сетей. Спортсменка делится радостными событиями и планами с фанатами, публикует снимки и видео. В этот раз она показала кадр, отображающий настоящую идиллию в их семействе. Алексей Ягудин на фото сидит в кресле, а сама именинница взобралась к мужу на колени. При этом к фотографии добавлено эмодзи, изображающее сердце, символ любви в их браке.

Поклонники по достоинству оценили снимок чемпионки, за короткое время к публикации появилось множество отметок «Нравится!» и комментариев. Как пишет издание «Теленеделя», не так давно Татьяна Тотьмянина была вынуждена покинуть шоу «Ледниковый период» из-за полученной травмы. Вместе с поздравлениями, фолловеры страницы звезды оставили под публикацией пожелания скорейшего восстановления.