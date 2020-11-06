Соленая рыба и алкоголь под запретом: как питаться при COVID-19?

06.11.2020, 20:15, Разное



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Эксперт обратил внимание на то, что больным коронавирусом нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и других подобных продуктов. Также стоит отказаться или хотя бы ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию организма, что очень критично во время болезни. Соленая пища может нарушить водно-солевой баланс и способствует загустению крови, отметил Кузьменко и посоветовал пациентам с COVID-19 пить побольше чистой воды.

Отметим, что мнение медицинского блогера соотносится с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения о том, как необходимо питаться во время пандемии и в случае заболевания. Эксперты ВОЗ отмечают, что никакие продукты и пищевые добавки не способствуют профилактике и лечению от коронавируса, но полноценное питание может поддержать иммунную систему и снизить риск развития хронических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабета и некоторых видов рака.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия (например, соевого и рыбного соуса) до 1 чайной ложки в день. Лучше использовать йодированную соль. Также необходимо есть поменьше сладкого и по возможности исключить из рациона газированные напитки, сладкий йогурт, концентраты фруктовых соков, сиропы, ароматизированное молоко. Свежие фрукты предпочтительнее закусок с высоким содержанием сахара — печенья, пирожного и шоколада.

Необходимо также пить побольше воды, не менее 8-10 чашек в день. Обычная питьевая вода не только поддерживает водно-солевой баланс, но и помогает ограничить потребление лишних калорий.

Родителям маленьких детей эксперты рекомендуют придерживаться грудного вскармливания с добавлением питательных и безопасных продуктов начиная с 6 месяцев.