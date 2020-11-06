ЕС предложил реформировать ВОЗ

06.11.2020, 20:08, Новости дня

Европейский союз предложил провести реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее возможности в условиях пандемии коронавируса оказались ниже ожидаемых, говорится в выводах ЕС.

«Выводы признают центральную роль ВОЗ как ведущего и координирующего органа в решении глобальных вызовов в области здравоохранения. В то же время в выводах указывается, что во время многих пандемий ожидания от ВОЗ зачастую превышали ее возможности и способность оказывать поддержку государствам-членам (организации) в развитии прочных и устойчивых систем здравоохранения», – цитирует документ РИА «Новости».

Как отметили в ЕС, ВОЗ нуждается в реформировании системы глобального оповещения о чрезвычайных ситуациях. Также европейское сообщество считает, что необходимо ввести четкое разделение ограничений на перемещении людей и транспортировку товаров между государствами, чтобы не нанести ущерб экономикам стран.

Ранее ЕС подготовил пакет предложений по реформированию ВОЗ, предполагающий повышение прозрачности механизма сотрудничества со странами-членами.

В сентябре Еврокомиссия выступила с предложением создать Европейский союз здравоохранения, который сформирует общую медицинскую систему для стран Евросоюза.