 

В Грузии возбудили уголовное дело о подготовке госпереворота

06.11.2020, 20:08, Новости дня

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование уголовного дела о подготовке свержения власти перед парламентскими выборами.

Основанием для возбуждения дела стала оперативная информация департамента госбезопасности о некоторых лицах, которые планировали совершить переворот в случае нежелательных для них результатов выборов. При этом они формировали мобильные группы из бывших сотрудников силовых органов и военных, сообщается на сайте СГБ.

Ранее стало известно, что исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передал в СГБ список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент. По словам Кобахидзе, сценарий свержения власти оппозицией был спланирован под руководством экс-президента страны Михаила Саакашвили.

На 8 ноября в Тбилиси запланирован митинг оппозиции, которая анонсирует, что он будет массовым и беспощадным по отношению к властям. Скрывающийся на Украине экс-президент Грузии заочно уже осужден на родине на три и 6 лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что грузинская оппозиция не сможет вывести народ на улицы, поскольку для этого нет веских поводов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Видео: РФ и Китай столкнулись в США

10.10 / На военном параде в Северной Корее показали новые баллистические ракеты

16.10 / Эксперт: Санкции по «делу Навального» нанесут Западу больше вреда, чем пользы

05.11 / Экс-сотрудника ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве

29.08 / В США подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19. Второе инфицирование пациент перенес тяжелее

07.07 / Троих полицейских задержали в Улан-Удэ за избиение подростка на допросе

04.07 / “Остановился для замены колеса”. В Днепропетровской области в ДТП погиб полицейский

31.07 / Водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе в Сочи

13.09 / Россия посылает в Беларусь псковских десантников

08.07 / Пожары в Луганской области. Полиция рассматривает три основные версии возгорания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска