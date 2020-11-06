 

Рост рождаемости зафиксирован в России

06.11.2020, 20:08, Новости дня

Впервые с начала 2020 года в РФ зафиксирован прирост рождаемости: в сентябре родились 130,4 тыс. младенцев, это больше показателя за сентябрь 2019 года, говорится в данных Росстата.

«Прирост рождаемости в сентябре 2020 года составил 9,145 тыс. младенцев (130 тыс. 476 младенцев в сентябре 2020 года против 121 тыс. 331 родившегося в сентябре 2019 года), или 7,5%. Прирост рождаемости зафиксирован впервые в 2020 году», – цитирует сообщение Росстата ТАСС.

Максимальный прирост рождаемости зафиксирован в Краснодарском крае (899 младенцев, или на 17,9% к сентябрю 2019 года), Новосибирской области (868 младенцев, 34,6%), Дагестан (683 ребенка, 16,9%), Башкортостан (539 младенцев, 16,3%), Приморский край (425 младенцев, 29,0%), Ставропольский край (368 младенцев, 16,5%), Свердловская (337 младенцев, 9,0%) и Челябинская (329 младенцев, 12,4%) области.

Прирост зафиксировали в 14 российских регионах Центрального федерального округа, в 10 регионах Северо-Западного федерального округа, во всех восьми регионах Южного федерального округа и семи регионах Северо-Кавказского федерального округа, а также в 10 регионах Поволжского федерального округа, в пяти регионах Уральского федерального округа, во всех 10 регионах Сибирского федерального округа, в 10 регионах Дальневосточного федерального округа.

Также в стране снизилась младенческая смертность. «За девять месяцев младенческая смертность снизилась на 13,0% – с 5 тыс. 568 случаев в январе-сентябре 2019 года до 4 тыс. 845 случаев за девять месяцев 2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее россияне в опросе ВЦИОМ заявили, что намерены иметь двоих детей при условии сохранения нынешних условий жизни.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Бизнес получит дополнительные выплаты на борьбу с COVID-19

08.07 / Росздравнадзор не нашел связи между нарушениями работы ИВЛ и пожарами в больницах

03.07 / Песков ответил на вопросы о новом празднике и ЕДГ

11.09 / Киев обещал делать все для сохранения перемирия в Донбассе

27.10 / Читатели Süddeutsche Zeitung о Навальном – не слишком подходит на роль образца для подражания

22.10 / Эксперты не верят, что миграция украинцев в Польшу может сократиться

28.09 / Посол Армении в РФ заявил о переброске Турцией в Карабах боевиков из Сирии

01.09 / Пушков: Фрадков проявил себя как очень надежный человек

07.09 / N-TV – каждый третий в Германии видит за коронавирусом заговор тайных сил

21.10 / Названа вероятная причина падения Су-34 в Хабаровском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска