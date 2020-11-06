Ефремова этапировали в колонию

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06.11.2020, 19:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, отправлен из СИЗО в колонию, сообщили в столичном УФСИН.

«Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Место, куда отправили Ефремова не называли, пояснив что согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда его этапировали.

Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Ранее адвокат адвокат артиста Владимир рассказал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания. До этого сообщалось, что актер устроил для сокамерников в СИЗО роскошный ужин, заказав гуся с яблоками.

29 октября, Мосгорсуд смягчил приговор  Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что он выплатил компенсацию».



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