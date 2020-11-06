 

Петербургский офицер через суд добился права носить бороду

06.11.2020, 19:48, Новости дня

Гарнизонный военный суд в Петербурге разрешил офицеру воинской части носить бороду, несмотря на устный приказ командира части о запрете ношения бород, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Офицер подал административный иск на командира, в иске офицер также просил запретить командиру отдавать приказы, не связанные с воинской службой, сообщается в Telegram-канале пресс-службы.

Офицер служит по контракту больше 20 лет, из них 17 лет носит бороду. Все документы, удостоверяющие личность, также имеют его снимки с бородой. Общевоинский устав Вооруженных сил РФ не запрещает ношение бород, борода не мешает ему носить средства индивидуальной защиты, снаряжение и не нарушает личную гигиену, поскольку военнослужащий ухаживает за ней. Также офицер указал в иске, что борода скрывает шрам на его лице.

Представитель ответчика иск не признал, он отметил, что в материалах дела нет приказа, который оспаривает истец. Он добавил, что отсутствие в уставе запрета на бород не значит, что их разрешается носить. По его словам, офицер приходил к командиру небритым и получал устное распоряжение об устранении нарушений правил личной гигиены.

«Суд установил, что в отношении истца трижды проводились разбирательства командиром по поводу несвоевременного бритья, был объявлен выговор, офицер был привлечен с дисциплинарной ответственности за неисполнение устных распоряжений о бритье», – отмечается в сообщении.

Военный суд признал незаконным устный приказ командира, касающийся бритья бороды офицером.

В 2019 году суд взыскал с Минобороны 4 млн рублей в пользу бывших военнослужащих, получивших ранения из-за ошибок на танковых учениях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Valeurs actuelles – Макрон может пропустить выборы 2022 года из-за социальных проблем в стране

06.08 / Лукашенко назвал Меркель «волчицей»

16.07 / Греф протестировал беспилотный комбайн

09.07 / ЕС определил Украину одним из приоритетных партнеров Европейской водородной стратегии

06.07 / Начался усеченный из-за COVID-19 чемпионат мира “Формула-1”

22.07 / Армения обвинила Азербайджан в атаке на военный объект, в Баку говорят, что армяне обстреляли самих себя

09.07 / Майк Помпео поздравил народ Монголии с началом фестиваля Надом

26.06 / Зеленский верит, что вернет “и Крым, и людей”

07.08 / “Тут все-таки линия столкновения”. Главком ВСУ заявил, что боевики стреляют, но неприцельно

02.11 / Названа причина возгорания в шахте в Коми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска