ORF – на нынешних выборах в США Трамп для России — меньшее из двух зол

06.11.2020, 19:45, Новости дня

Россия следит за выборами в США без особого интереса, пишет ORF. Связано это в первую очередь с тем, что Кремль не может выделить для себя явного фаворита. И при президенте Дональде Трампе и при кандидате от демократов Джо Байдене отношения двух стран останутся непростыми. Правда, для Москвы нынешний глава Белого дома — меньшее из двух зол, отмечает корреспондент австрийского телеканала Карола Шнайдер.

Вы уже говорили о том, что, по имеющейся информации, четыре года назад РФ активно вмешивалась в выборы (в США. — ИноТВ). Сегодня же эксперты говорят, что люди встревожены, но явных свидетельств тому, что совершаются кибератаки, до сих пор нет. Если это действительно так, то как можно объяснить такой пониженный интерес к этой предвыборной борьбе?

КАРОЛА ШНАЙДЕР, корреспондент ORF: Россия, конечно же, с интересом наблюдает за выборами в США. Но я бы сказала не с такой истерией, как в 2016-м. Ни государственные СМИ, ни политики не выступают так активно в поддержку Трампа, как в прошлый раз. Впрочем, американские спецслужбы и в этот раз обвиняют Россию в том, что она собирает данные американских избирателей. Возможно, для того, чтобы переслать им потом ложную информацию, чтобы посеять смуту, ослабить доверие к американской демократии.

Но пока что речь не идёт о масштабных кибератаках, как это было в прошлый раз. Я думаю, что меньшая заинтересованность Москвы связана с тем, что в отличие от прошлого в этот раз у неё нет такого явного фаворита. Как при Джо Байдене, так и при Дональде Трампе отношения между Москвой и Вашингтоном останутся непростыми.

Были ли какие-то признаки, сигналы из Кремля, свидетельствующие о том, кого бы там предпочли видеть главой Белого дома?

КАРОЛА ШНАЙДЕР: Президент Путин говорит то, что он говорит всегда. Что будет сотрудничать с любым президентом США. Но неофициально, я думаю, Кремль всё же продолжает отдавать предпочтение Трампу. Ведь демократ Джо Байден выступает за многое из того, что мешает Москве. Джо Байден собирается снова усилить НАТО. Он говорит о новых санкциях против России. К тому же Джо Байден постоянно критикует автократические режимы в мире, в том числе и российский.

К тому же в отличие от Дональда Трампа Джо Байден собирается активнее защищать конституционные права, свободы и права человека на международном уровне. Трампу в этом отношении было по большей части всё равно. Если коротко, Джо Байден и Дональд Трамп — не фавориты Кремля. Но для Кремля Трамп — это меньшее из двух зол.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2020 года.