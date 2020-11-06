Мнение: «Король Швеции — ***!»

06.11.2020, 19:40, Разное

23-летний Михаил родился и вырос в Красноярске. Учился в педагогическом, проводил время с друзьями, никого, как говорится, не трогал. Однако жизнь парня изменилась буквально одним днём.

Эта история могла бы войти в сборник «Самых знаменитых русских эмигрантов», среди которых, например, Иван Бунин и Фёдор Шаляпин, но нет: наш Миша – самый обычный пацан, который понял, что хочет хорошо жить и ничего для этого не делать. Самое удивительное, что он решил поделиться своим невероятным жизненным путём, дав интервью. Замотивировать молодёжь, так сказать.

«Моя семья изначально была оппозиционно настроенной, поэтому, я, наверное, что-то перехватил. Когда Крым присоединили к России, я был единственным из всего класса, кто не согласился с этим. А на следующий день ко мне домой пришёл инспектор по делам несовершеннолетних…», – начал свой спич Миша.

«Дело тогда не завели, но поставили перед выбором: либо армия, либо университет и статья». Спойлер: Мишка выбрал армию, где по истечению времени ему всё равно вручили белый билет. По какой причине это произошло – парень не рассказал, но уже в скором времени он довольный и с билетом «дурачка» выходил на митинги Навального.

«Меня даже задержали как-то раз. Меня и зелёнкой обливали, и машину мне сожгли».

Михаила это, разумеется, подкосило и он отправился за хорошей жизнью в Швецию. Да, без подготовки, без дум и без сотен сомнений наш юный оппозиционер двинул в сторону границы, чтобы как можно скорее получить этот заветный статус беженца.

«Я радовался, что ужас позади, что прошёл ту точку невозврата и уже не смогу вернуться, меня не отправят обратно. Могу делать всё, что хочу», – заявляет Мишка, сравнивая Россию с точкой невозврата.

В дальнейшем интервью превращается во что-то меркантильное, циничное и мерзкое: шведы доверчивые и у них очень много денег, но самый приятный бонус в этом для парня – своими деньгами они делятся и с ним:

«Живу на пособие, которое составляет 1100 евро, в пересчёте — 11500 тысяч шведских крон или около 100 тыс. рублей. Мне на всё хватает, могу купить новый телефон, наушники, одеться».

«Если ты скажешь, что сзади тебя идёт человек с миллионом евро, и он хочет им поделиться, — швед обязательно обернется».

В конце Миша из Красноярска добавил, что не чувствует себя чужим в Швеции: здесь он учится, получает пособие, в свободное время играет в онлайн-игры или общается с родственниками, которые остались в «этой ужасной России».

Правда, о них, как и о всех россиянах в целом, молодой оппозиционер вряд ли когда-то думал. Побродил по митингам, покричал про плохую жизнь, накопил денег и уехал в Европу. А теперь вот – интервью берут. Никого не напоминает?