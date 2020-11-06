 

Жуткое ДТП с автобусом под Орлом: семеро пострадали, один погиб

06.11.2020, 19:23, Разное

Один человек погиб и семеро пострадали в жуткой дорожной аварии с рейсовым автобусом в Орловской области. Инцидент произошел около 13:00 в Кромском районе региона.

Известно, что столкновения с другим автомобилем не было. “Газель” с пассажирами выехала в кювет и перевернулась. В результате от полученных травм скончалась женщина 1953 года рождения. Водитель автобуса был трезв. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, сообщает RT.



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