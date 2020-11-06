Заявления “Энергоатома” о приватизации компании похожи на намеренную дезинформацию – Минэнерго

06.11.2020, 19:20, Новости дня

В Министерстве энергетики разъяснили, что означают планы по корпоратизации госкомпании “Энергоатом”. В сообщении на сайте 6 октября Минэнерго отметило, что формулировки совещания от 27 октября стали причиной ошибочной интерпретации в некоторых СМИ и “даже представителей “Энергоатома”.

“Протокол совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля от 27 октября, посвященного вопросам подготовки корпоратизации НАЭК “Энергоатом”, действительно содержит словосочетание “частная собственность” в контексте ядерных установок, что стало основанием ошибочной интерпретации некоторыми СМИ и даже представителями “Энергоатома” как возможность владение частными лицами. Это не так. Представителям энергетической отрасли, в частности в “Энергоатоме”, известно, что корпоратизация и преобразование госпредприятия в частное акционерное общество (ЧАО) – в данном случае будет предусматривать, что 100% акций будут в собственности государства”, – сказано в сообщении.

Министерство цитирует представителей “Энергоатома”, которые еще в 2015 году отвечали на вопросы о корпоратизации, и говорили, что она необходима для привлечения иностранных инвестиций и полноценного участия АЭС в энергорынке.

“Путь корпоратизации прошли уже “Укргидроэнерго”, которое 16 лет назад преобразовано из ГП в ЗАО, а также “Укрэнерго”, которое в прошлом году также получило статус ЗАО. Поэтому, частное акционерное общество – это не приватизация. Так же, как “Укргидроэнерго” и “Укрэнерго”, “Энергоатом” был и остается в собственности государства, со всеми ядерными установками. К тому же, в январе 2020 года правительство внесло “Энергоатом” в перечень государственных активов, не подлежащих приватизации, что лишний раз подтверждает абсурдность слухов о его приватизации”, – подчеркнули в пресс-службе Минэнерго.

В то же время процесс передачи имущества “Энергоатома” из государственного предприятия в акционерное общество нуждается в ряде технических мероприятий, в том числе временном снятии ограничений по передаче ядерных установок и ядерных материалов, отметили в министерстве.

“В протоколе в пункте 2 четко указано, что ограничения снимаются и сразу вводятся снова. Поэтому снова никаких оснований говорить об отчуждении имущества нет. Этот пункт дословно звучит так: “Согласиться с предложением ООО “Делойт и Туш” по модели осуществления корпоратизации государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, которая предусматривает внесение имущества государственного предприятия, в том числе ядерных установок и ядерных материалов, которые сейчас находятся в государственной собственности, в соответствии с законодательством, в уставный капитал нового акционерного общества, разработку законопроекта об отмене запрета на внесение имущества государственного предприятия в уставный капитал акционерного общества и установление ограничений на распоряжение этим имуществом, в частности его отчуждение и использование”, – сказано в сообщении.

Таким образом, приватизация как “Энергоатома” в целом, так и его ядерных установок невозможна, а распространение и нагнетание такой информации выглядит как “намеренная информационная диверсия против госкомпании”, подчеркнули в Минэнерго.

“Что касается 5-го пункта протокола, который формально звучит так: “изучить международный опыт в части передачи из государственной в частную собственность ядерных установок”. Здесь аналогично под понятием частной собственности имеется в виду частное акционерное общество со 100% акций государства. Исходя из вышеизложенного, просим экспертов, журналистов и представителей “Энергоатома” не играть словами ради хайпа, не распространять дезинформацию, а при необходимости – обращаться непосредственно в Минэнерго за разъяснениями”, – подытожили в пресс-службе министерства.

Председатель экспертного совета Минэнерго Сергей Чех в комментарии УНН обратил внимание на то, что приватизировать “Энергоатом” не позволяет законодательство.

“У нас жесткое законодательство, соответствующее мировым требованиям. Единственным оператором, который может безопасно и надежно эксплуатировать ядерные установки – есть “Энергоатом”. Персонал этой государственной компании имеет личные лицензии на выполнение определенных работ. Поэтому информация о приватизации – это искусственная спекуляция”, – сказал эксперт.

По его словам, в последнее время в СМИ появляется очень много спекуляций по поводу атомной отрасли и якобы ограничений генерации “Энергоатома”, которые на самом деле не соответствуют действительности. Чех отметил, что “Энергоатом” должен был дополнительно нарастить производство электроэнергии зимой, но не смог этого сделать из-за срыва ремонтной кампании.

“Ссылались на нехватку средств. Но есть много других причин, например, срывы тендеров и неритмичное поставки материалов и запчастей. А это уже организационное, а не финансовый вопрос”, – отметил он.

Чех выразил удивление, что руководство “Энергоатома” премирует себя в то время, как госкомпания скатилась в убытки в размере 5,3 млрд грн, хотя в прошлом году компания была прибыльной.

Агентство пишет, что за время карантина премии получили и.о. президента “Энергоатома” Петр Котин (зарплата в апреле-мае составила 420 тыс. грн), его заместители Герман Галущенко (зарплата в августе – 278 тыс.), Якоб Хартмут (зарплата в августе – 255 тыс.). Премию получил и.о. генерального директора ОП “Энергоатом-Трейдинг” Максим Зорин, ответственный за реализацию стратегии продаж электроэнергии “Энергоатомом” на рынке “на сутки вперед”.

Журналисты подчеркивают, что премирование совпало со временем, когда за “Энергоатомом” стали замечать махинации на рынке, “в частности искусственную продажу атомной электроэнергии бизнесу за бесценок. Среди покупателей электроэнергии “Энергоатома” – бизнес Игоря Коломойского”.

“Также сообщалось, что “Энергоатом” блокировал антикоррупционную проверку НАПК, а теперь блокирует назначение наблюдательного совета. При этом руководство “Энергоатома” готовит соглашение с россиянами на 73 млрд грн по достройке Хмельницкой АЭС”, – сказано в сообщении УНН.