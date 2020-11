Трамп: Twitter вышел из-под контроля

06.11.2020, 19:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter вышла из-под контроля.

В последнее время Twitter часто маркирует твиты американского президента сообщением, что “содержание этого поста частично или полностью может быть спорным и вводить в заблуждение относительно хода выборов”.

“Twitter вышел из-под контроля, что стало возможно благодаря подаренным правительством разделом 230”, – написал Трамп в своем аккаунте.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Он имел ввиду ст. 230 Закона об этике в сфере коммуникаций, которая освобождает онлайн-посредников, таких как социальные сети и видеосервисы, от ответственности по ряду законов за то, что опубликовали пользователи.

Одновременно статья позволяет интернет-компаниям ограничивать доступ к контенту, который они сочтут непристойным, оскорбительным или нежелательным, – и освобождает от ответственности за эти действия.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Трампа и экс-вице-президента США демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

По данным CNN и Fox News, Трамп уже победил во Флориде. Аналитики Fox News считают, что Байден одержал победу в Висконсине, Аризоне и Мичигане (CNN еще не приводит окончательные данные по этим штатам). В Северной Каролине ,по данным этих каналов, лидирует Трамп (подсчет голосов еще продолжается). В Пенсильвании – Байден.

Предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. В Пенсильвании суд частично удовлетворил иск – наблюдателей допустили к процессу и подсчет продолжился.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков (в основном они отдают свои голоса так, как проголосовало большинство избирателей в их штате). Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, а Трамп – 213. Fox News и Bloomberg приводит другие данные: 264 голоса у Байдена и 214 у Трампа.

“ГОРДОН” следит за событиями в США в режиме онлайн.