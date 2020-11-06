 

Шустер: Мой лучший друг – Елизаров. Без Павла успех нашего ток-шоу был бы почти невозможен

06.11.2020, 19:20, Новости дня

Телеведущий, журналист Савик Шустер в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что его дружба с продюсером ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” Павлом Елизаровым начиналась с конфликта. 

“Ну, наша история немножко кинематографическая, голливудская. Сначала мы подрались – потом мы подружились. Ну вот так оно было реально. Рассказывать всякие истории, как мы это делали, решали… Это не так. Сначала было вот это, а потом как обычно, как бывает в хороших голливудских фильмах: люди подружились – и сделали что-то серьезное”, – сказал он, отвечая на вопрос о том, как началось партнерство и дружба с Елизаровым. 

Бацман спросила Шустера, кто его лучший друг

“В данный момент Павел Александрович [Елизаров]”, – сказал он, отметив, что дружба с Елизаровым длится около 10 лет. 

“Думаю, что без Павла [успех нашего ток-шоу] был бы почти невозможен. Я говорю “почти”, потому что все же можно делать плохо. Но то, что мы делаем это хорошо и что делаем это регулярно хорошо, – это, конечно, большая заслуга Павла”, – добавил Шустер. 

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

Шустер – гражданин Канады и Италии. У него есть сын и дочь, которые живут в Италии.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”. В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv,гендиректором которого стал Елизаров. В 2017-м он прекратил вещание. С сентября 2019 года вместе с Елизаровым запустил программу “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется в эфире канала “Украина”.

ВИДЕОВидео: Видео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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