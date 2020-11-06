 

Выборы по-американски. Локдаун по-украински. 6 ноября в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

06.11.2020, 19:20, Новости дня

Сегодня в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” будут говорить о том, как проходят президентские выборы в США, как повлияет их результат на Украину, настало ли в Украине время объявлять локдаун, сообщается на странице “Шустер online” в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;
военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив; 
министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
глава фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия;
лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко;
пятый президент Украины Петр Порошенко;
глава фракции партии “Голос” Сергей Рахманин;
сопредседатель фракции партии “Оппозиционного платформа – За жизнь” Юрий Бойко;
народный депутат от фракции “Слуга народа” Михаил Радуцкий;
экс-посол США в Украине Уильям Тейлор;
президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;
соавтор документального фильма “Между двух огней” Ольга Токарюк.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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