Путин обсудил с президентом Аргентины поставки российской вакцины «Спутник V»

06.11.2020, 19:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.

«Особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Обсуждены перспективы реализации имеющихся договоренностей по использованию российской вакцины «Спутник V» в Аргентинской Республике», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в ходе разговора главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество между Россией и Аргентиной по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу.

Напомним, что еще в августе Фернандес поздравил от своего имени и от имени своих соотечественников российских ученых с регистрацией вакцины от коронавируса. Позже аргентинский лидер сообщил, что у его страны есть возможность приобрести 25 млн вакцин в период с декабря по январь.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.