 

В Конгрессе США заявили о скором избрании Байдена президентом

06.11.2020, 18:48, Новости дня

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что кандидат от Демократической партии Джо Байден получил мандат избирателей.

«Как радостно выйти сегодня к вам, когда у Джо Байдена есть этот невероятный мандат. Довольно скоро он из вице-президента станет избранным президентом Джо Байденом. Это счастливый день для нашей страны», – сообщила Пелоси, передает РИА «Новости».

Пелоси добавила, что сенатор Камала Харрис, кандидат в вице-президенты США, также одержала победу.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

В среду штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия и пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил о том, что направляется в Филадельфию с командой юристов. По его словам, выявлены «массовые нарушения».

В четверг в штабе Джозефа Байдена заявили, что демократ одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для РФ Байден.



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