«Мы покупаем мусор и тащим его в океан»

06.11.2020, 18:45, Разное

Репортаж из экспедиции Гринписа, которая изучала пластик в Черном море.

— А где у нас соки?

— Вот тут.

— О, а вот и прокладка. С крылышками, все как надо.

— Сюда, в «Прокладки и тампоны» давай.

— Вилку отдельную возьми, положи вот сюда, ага, к одноразовой посуде.

Сбор мусора на Бугазской косе. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Это не разговор в продуктовом магазине или ином гипермаркете при планировании выезда на природу. Так сотрудники и волонтеры российского Гринписа сортируют мусор, найденный на побережье Черного моря.

Сегодня новая точка недельной экспедиции — Бугазская коса. Эта неширокая (всего метров 300) часть суши протяженностью 12 км находится недалеко от Анапы и отделяет Черное море от Бугазского лимана. Вообще это часть заказника «Благовещенская коса», то есть охраняемой природной территории, однако количество вывесок с надписями «Гостиница» или «Кайтинг» тут зашкаливает.

То же и с мусором. Еще при подъезде к косе предупреждают: это самый сложный участок экспедиции. Несмотря на то что сюда все-таки приезжают отдыхать или кататься на кайте, пляжи убирают максимум два раза в год: в апреле и в сентябре.

Сотрудники «Гринпис» собирают мусор на побережье Черного моря на Бугазской косе. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Но задача Гринписа здесь — определить количество не того мусора, что был оставлен отдыхающими, а того, что выносит на берег море.

Поэтому Алексей Киселев — глава экспедиции и руководитель токсического отдела российского отделения «Гринпис» — так радуется шторму: бушующие волны вымывают с самой глубины мусор и выбрасывают его на берег, а значит, исследование будет объемнее и точнее.

12 человек команды выгружаются из трех машин. На них защитные комбинезоны оранжевого цвета, ярко-желтые дождевики. Все — с эмблемой Гринписа.

На пляже они размечают участок: от воды — 20 метров, от первой преграды (в данном случае это низкий белый забор закрытого на зиму частного пляжа) вдоль моря — 100 метров. Это исследуемая территория. Именно собранный с нее мусор затем рассортируют по более чем 260 пунктам (фракциям).

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Яркие оранжевые комбинезоны постепенно движутся по выделенному участку, у каждого из гринписовцев — большой холщовый мешок и щуп для сбора мусора. Совсем мелкий сор (меньше 2,5 см) ребята не собирают, однако если что-то из небольших предметов (например, пластиковые крышки или окурки) не получается подхватить щупом, то берут руками — обязательно в защитных перчатках.

Всего за несколько часов на пляже специалисты находят практически все предметы ежедневного использования: зубные щетки, кремы, разнообразная электроника, тапочки (конечно, по одному), игрушки, контейнеры для линз. Уже в шутку начинают говорить даже о целых «утренних наборах»: на сортировке в стакан с улыбающейся на нем мордочкой ставят пару щеток, бритву и тюбик зубной пасты.

Мусор в процессе сортировки. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

К обеду начинается мелкий дождь. Одна группа продолжает работу по сбору, ведь в планах проанализировать еще один такой же участок, но уже на расстоянии 50 метров от нынешнего. Другие ребята во главе с Антониной Евтешиной, экспертом проекта «Ноль отходов» Гринписа России, расстилают тент, на который начинают вываливать мусор из мешков. Перед тем как его сортировать, они взвешивают общий объем: всего за пару часов работы с первого участка собрано 30 кг.

— А в океане вот такого плавает 8 млрд тонн, — показывает мне щупом на мешки с собранным мусором Алексей.

— Меня просто потрясает желание нашего человека вот это все не заметить. Я точно знаю: сейчас опубликую фотографию в социальных сетях, мне ответят — это у них, у нас этого нет. Так вот это — у нас. И я не вижу здесь Росгидромета, не вижу здесь Росприроднадзора. Зато мы видим мусорные кучи, — Алексей показывает на оставленные кем-то мешки за моей спиной, рядом с дюнами, — вы не поверите: они здесь уже третий месяц. Их никто не вывез. А дальше будет штормовой ветер, и все это унесет сначала в море, а затем снова сюда, на берег, но уже не так компактно собранное. Но главное в другом: пока покупатель будет брать в супермаркете пластиковые бутылки с водой, вся работа этих людей по уборке на берегу — сизифов труд. Море так и будет продолжать «тошнить» пластиком. Надо «круг» ломать. То есть когда переливает из ванной, вы не будете ложкой воду вычерпывать, вам нужно кран закрыть, пробку выдернуть. Но мы сейчас не проблему решаем, а ложкой черпаем воду.

Алексей Киселев, руководитель экспедиции на Черное море и глава токсического отдела российского отделения «Гринпис». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Внезапно начинается сильный ливень. Сортировать мусор невозможно: сенсорные весы из-за крупных капель дождя отказываются работать. Самих гринписовцев не спасают даже дождевики: кто-то кричит, что вода заливается уже за воротник. Мы прячемся под деревянной спасательной будкой: насквозь мокрые, жмемся в центр, чтобы дождь меньше заливал сбоку.

Из-за ненастной погоды начатую на втором участке работу приходится завершить. Мешки с мусором решено забрать с собой и закончить сортировку уже у гостиницы в Анапе: хорошо, что сезон закончен и других обитателей, кроме гринписовцев, в отеле нет.

С пляжа возвращаемся к машинам через дюны. Перед самой парковкой — каменные плиты, явно сложенные здесь для запрета проезда на автомобилях. Рядом — информационный щит с описанием ценности Бугазской косы и убедительной просьбой не мусорить. Прямо под щитом — 15 или 20 полиэтиленовых пакетов…

Вход на территорию одного из пляжей на Бугазской косе. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Раньше тут хотя бы большой контейнер стоял для отходов, — объясняет мне Дмитрий Нестеров, эксперт проекта «Ноль отходов». — А сейчас … — Он как-то совершенно тоскливо машет рукой и идет со своим мешком дальше, к машине.

Plastic watching

Экспедиция Гринпис по plastic watching (дословно — «наблюдение за пластиком») проходит уже третий год подряд. В 2018-м первый раз сотрудники и волонтеры проехали примерно по тому же маршруту, что и в этом году: несколько точек около Сочи, пляж в Анапе и Бугазская коса. Из полностью повторяющихся локаций — только коса. Результаты с этой точки особенно интересно будет изучать специалистам, хотя уже сейчас Алексей говорит, что визуально мусора стало больше.

Сортировка собранного мусора сотрудниками «Гринпис» России. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

ПРОДОЛЖЕНИЕ