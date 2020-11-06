Знаменитые российские футболисты за решеткой

06.11.2020, 18:43, Разное

Подобные футболисты всегда подрывают любовь болельщиков к тому или иному клубу. Чтобы улучшить состав команды и положение вещей, российские клубы тратят огромные средства на трансферы и молодежь. Коллеги подготовили инфографику о бюджетах клубов РПЛ.

Юрий Севидов

67-летний футболист и тренер попал за решетку в 1965 году. Юрий Александрович сел за руль в нетрезвом виде и допустил наезд на пешехода. Жертвой оказался прославленный химик Д.И. Рябчиков, который скончался в больнице из-за неправильно подобранной дозы анестетика. Дежурный хирург, который должен был оперировать академика, отпросился домой за несколько часов до аварии. Его подменял интерн. В результате ошибки студента ученый скончался, а Севидов отправился “по этапу”.

Как оказалось, у академика были обширные связи в ЦК, что сыграло не в пользу футболиста. Как утверждал сам спортсмен, он двигался на небольшой скорости, результатом аварии был только перелом нижней конечности, а “старичок” отправился в больницу в сознании. Приговор Севидова – 10 лет общего режима, также футболист лишился звания МС.

Эдуард Стрельцов

Кумир молодежи, знаменитый футболист, который вполне мог бы составить конкуренцию Пеле, в составе “Торпедо” он завоевал титул чемпиона СССР, а также поднял Кубок СССР. К сожалению, одного из лучших игроков в истории советского футбола решили “остудить” и “придержать”. Ну или его обвинение стало местью за отказ женится на Екатерине Фурцевой, дочери высокого чина из ЦК. Также возможно и то, что Стрельцов, как и двое его якобы подельников действительно виновны в том преступлении, которое им вменяли в 1958 году, правду все равно никто не узнает.

Перед стартом ЧМ в 1958 году Стрельцова вместе с Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым задержали по обвинению в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой. Судья приговорил Стрельцова к 12 годам тюремного заключения, но уже через 4 он вышел по амнистии, чего не скажешь о его “товарищах по несчастью”. Он еще много лет играл за родной клуб, принес ему чемпионство СССР, но так и не узнал, за что его посадили. Себя он считал жертвой режима вплоть до смерти в 1990 году.

Если этот спортсмен стал жертвой “советских жернов”, то следующие футболисты загремели на зону “за дело”. К сожалению, среди профессиональных спортсменов все еще хватает несдержанных, грубых и недальновидных людей. Так, к примеру, не так давно на матче в “Грозном” арбитр пострадал за свое судейство, что в принципе трудно представить в цивилизованном современном футболе.

Эдуард Югрин

Сейчас он мало кому известен, но в 90-е спортсмен неплохо играл за родной “КАМАЗ” (Набережные Челны), но позднее попал под следствие. В 2001 году он жестоко избил арбитра во время одного из матчей в рамках чемпионата Татарстана, за что был пожизненно дисквалифицирован из футбола. Позднее следствие выявило у него связи с преступной группировкой “29 комплекс”. Как оказалось, Югрин принимал активное участие в действиях банды.

В 2014 году он вышел из мест лишения свободы, отсидев полный срок в 13 лет. Сейчас он выступает за ветеранскую команду “КАМАЗ” (Набережные Челны), но выступать в Высшей Лиге уже не может. А ведь у него на счету более 40 матчей такого уровня.

Александр Ильин

27-летний футболист все еще “мотает срок” за страшную аварию, учиненную им в 2015 году. Свою карьеру Ильин начинал в составе юниоров “Спартака” (Москва), позднее играл уже в основном составе “Динамо”. В 2011 году он дебютировал в РПЛ, показывал достаточно неплохие результаты.

В 2015 году он спровоцировал аварию на трассе А-121 “Сортавала”. Как показала экспертиза, Ильин был в состоянии алкогольного, по иных данным – наркотического, опьянения. В результате ДТП скончалось двое человек, у одного из пострадавших без кормильца осталось пятеро детей. Годом позже, в сентябре, суд вынес приговор, Ильин загремел на 5 лет и 10 месяцев. По слухам, настолько небольшой срок за смертельное ДТП футболист получил благодаря связям.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Тему поведения этих двух футболистов не обсудил в РФ только ленивый. В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев избили двух человек. Ими оказались водитель известной телеведущей и высокопоставленный чиновник. До этого балагуры уже не единожды попадали в центр скандала, так что спускать дело “на тормозах” не стали. Они получили по полтора года в тюрьме, но вышли чуть раньше этого срока по амнистии.

Родной “Краснодар” отказался от Мамаева, тот перебрался в ФК “Ростов”. Он и сейчас выступает за него. А вот Кокорин остался в “Зените”, но с одним условием. Он должен был отправиться в аренду к клубу “Сочи”, но отказался. Теперь Кокорину грозит разрыв контракта или переход в “Зенит-2”, что в принципе одно и то же.