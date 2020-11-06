Bentley станет полностью электрическим к 2030 году

06.11.2020, 18:40, Новости дня

Известная компания Bentley официально озвучила стратегию развития на ближайшие 10 лет.

В частности, руководство бренда объявило о решении электрифицировать все модели. Уже в ближайшие 5-6 лет весь модельный ряд будет представлять собой исключительно гибридные и электрические автомобили. Уже к 2021 году появятся два подзаряжаемых гибрида от Bentley, тогда как к 2025 году появится новая платформа для последующих версий электрокаров.

Пока производитель не называет точные подробности, однако причина электрификации состоит в текущем ужесточении экологических норм по выбросам в атмосферу. В ходе проведенных опросов установлено, что многие клиенты Bentley заинтересованы в покупке гибридных и электрических автомобилей.