 

Bentley станет полностью электрическим к 2030 году

06.11.2020, 18:40, Новости дня

Известная компания Bentley официально озвучила стратегию развития на ближайшие 10 лет.

В частности, руководство бренда объявило о решении электрифицировать все модели. Уже в ближайшие 5-6 лет весь модельный ряд будет представлять собой исключительно гибридные и электрические автомобили. Уже к 2021 году появятся два подзаряжаемых гибрида от Bentley, тогда как к 2025 году появится новая платформа для последующих версий электрокаров.

Пока производитель не называет точные подробности, однако причина электрификации состоит в текущем ужесточении экологических норм по выбросам в атмосферу. В ходе проведенных опросов установлено, что многие клиенты Bentley заинтересованы в покупке гибридных и электрических автомобилей.



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