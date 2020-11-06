Автомобили Mini оснастят электромотором

06.11.2020, 18:40, Новости дня

Компания Swindon Powertrain анонсировала начало приема заказов на электрическую версию автомобилей Mini.

Приобрести модель в электрическом исполнении станет возможным по цене от 8,8 тысячи фунтов. Первые экземпляры поступят к своим владельцам уже в декабре 2020 года. Автомобиль отличается коробкой передач, а также специальными кронштейнами, которые обязательны для электрокара.

Кроме того, под капотом нашлось место для расположения батареи. Запас хода электрокара Mini составит от 107 до 161 л.с. в зависимости от выбранной комплектации. Более точные технические параметры и особенности электрической новинки Mini будут объявлены после выхода в продажу модернизированного автомобиля.