Автомобили Mini оснастят электромотором

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06.11.2020, 18:40, Новости дня

Компания Swindon Powertrain анонсировала начало приема заказов на электрическую версию автомобилей Mini.

Приобрести модель в электрическом исполнении станет возможным по цене от 8,8 тысячи фунтов. Первые экземпляры поступят к своим владельцам уже в декабре 2020 года. Автомобиль отличается коробкой передач, а также специальными кронштейнами, которые обязательны для электрокара.

Кроме того, под капотом нашлось место для расположения батареи. Запас хода электрокара Mini составит от 107 до 161 л.с. в зависимости от выбранной комплектации. Более точные технические параметры и особенности электрической новинки Mini будут объявлены после выхода в продажу модернизированного автомобиля.



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