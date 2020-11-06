 

Компания Suzuki в октябре снизила продажи в РФ на 4%

06.11.2020, 18:40, Новости дня

Японский автомобильный бренд Suzuki в прошлом месяце продал на российском рынке свыше 830 машин.

Специалисты констатировали, что данный результат на 5% больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Также в компании сообщили, что всего за первые 10 месяцев 2020 года удалось реализовать на российском рынке более 6,2 тысячи автомобилей, что на 11% превышает те результаты, которые достигли месяцем ранее.

Самым продаваемым автомобилем стал кроссовер Suzuki Vitara, который выбрали свыше 580 клиентов на российском рынке. На второй строчке по популярности указана модель внедорожника Jimny, который приобрели более 150 клиентов с приростом на 5%. Эксперты не исключают, что до конца 2020 года зафиксируют положительную динамику спроса на машины марки Suzuki.



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