Эксперт: Преимущество отечественных ветропарков. Развитие «зеленой» энергии в России

06.11.2020, 18:40, Новости дня

Экономический рост, будучи понятием, воспринимаемым исключительно в позитивном ключе, вместе с собой приносит определенные проблемы, которые условно можно называть проблемами сытой жизни. Говоря о последствиях бурного развития экономики в направлении увеличения показателей, нельзя не вспомнить о том, что финансовое возрастание обязательно влечет за собой существенное увеличение уровня спроса на энергетические ресурсы. Эта особенность представляет собой набор проблем, которые всё же можно решить. Иногда происходит так, что некоторые источники энергии вследствие технологического развития перестают быть актуальными, теряя спрос к себе. К примеру, 40 лет назад в РФ энергия ассоциировалась с углем, но сейчас всё серьезно изменилось касательно данного ресурса, сообщает еженедельник «Аргументы и Факты».

Пару слов об альтернативных источниках энергии

В настоящее время наиболее дешевым и самым доступным источником получения электроэнергии является ГЭС. Но в данном случае имеет место ряд определенных проблем. Во-первых, далеко не везде есть возможность построить подобные станции. Во-вторых, в процессе передачи электричества на большие расстояния, к сожалению, никак нельзя избежать потерь в сети. Во многих городах построены ТЭЦ, работающие много лет на сжигаемых видах топлива, что оказывает крайне негативное влияние на состояние экологии. По этой причине во многих европейских странах активизировалась деятельность, направленная на поиск альтернативы ГЭС.

В Европе с мазута и угля перешли на сжигание газа для генерации тепла и электричества на ТЭЦ. Тренд на собственную генерацию энергии из газа за последние 10 лет дошел и до России. В данном случае определяющую роль играет экономический фактор. В упомянутый период стоимость сетевой энергии демонстрировала более высокие показатели роста, нежели цена на газ. Новый тренд в плане реализации является проблемным по причине недостаточного объема инвестиционных вложений. Многие компании по этой причине используют лизинговые программы. Процессе модернизации окупается примерно через 5 лет, но иногда это происходит на пару лет раньше.

Использовать газ как вид топлива для ТЭЦ оптимально, он не причиняет никакого вредя экологии, безвреден для городов, в результате его использования не образуется черный смог в процессе горения. В РФ после достаточно длительного перерыва возобновились строительство и реконструкция АЭС. Данные станции имеют два основных конкурентных преимущества, среди которых более высокая мощность, а также более длительный срок эксплуатации. Кроме того, атомная энергетика представляет собой одно из самых быстроразвивающихся направлений в мировой науке.

Все основные виды электростанций зависят от особенностей места расположения. С начала нынешнего века в мировой энергетической сфере появились альтернативные источники ресурсов. В настоящее время процесс генерации энергии возможен посредство использования процессов, происходящих в естественной природной среде, которые существуют самостоятельно. Источником энергии может быть солнце, ветер, приливы и отливы, а также волны в океане. В течение двух последних десятилетий в мире было зафиксировано существенное возрастание интереса к ветропаркам и солнечным электростанциям. Это привело к тому, что возник новый сектор генерации в мировой экономике. Данный вид генерации позволяет эффективно удовлетворять потребительских спрос географических условиях, которые являются крайне сложными.

Также стало возможным строительство вместо ТЭС, где требуется сжигание огромного количества топлива, станции на основе альтернативных источников электроэнергии. Пока что доля «зеленых» источников энергии в мировой практике мала, но она растет, а данная тенденция демонстрирует постоянный характер. РФ только включилась в эту гонку за инвесторов.

Укрепление позиций российской «зеленой» энергетики

При наличии благоприятных географических возможностях у РФ есть все шансы выстроить конкурентные электростанции на основе альтернативных источников энергии. Преимущество отечественных ветропарков перед европейскими заключается в том, что в нашей стране самое новое оборудование из-за того, что активная фаза развития «зеленой» энергетики началась только в последние 5 лет. «Зеленая» энергетика развивается даже на территории Антарктиды. Самая новая на сегодняшний день ветряная электростанция была запущена в конце лета чилийской нефтяной компанией Empresa Nacional del Petroleo. Мощность стануии составляет 10 МВт.

Эксперт в сфере электроэнергетики Сергей Сизиков говорит о том, что в РФ происходит бурное развитие «зеленой» энергетики, уже есть реализованные проекты, которые работают ежедневно, это уже не будущее для нашей страны, а настоящее. Сейчас на территории РФ реализуются 20 проектов ветропарков общей мощностью более 4 ГВт. Также уже ждут инвестиций ещё 24 проекта ВЭС. К сожалению, российское законодательство не приспособлено для активно реализации проектов в сфере современной энергетики. Законодательная база буквально пестрит разного рода ограничениями, не позволяющими полноценно заниматься реализацией проектов. Законодательство в сфере землевладения вовсе не учитывает особенности современности. С проблемами, касающимися оформления документов на владение земельными участками, сталкиваются практически все инвесторы. В комитете Госдумы по энергетики озаботились этим вопросом. Сейчас в РФ рассматривается возможность введения системы оплаты с разным размером аренды за пользование земельными участками до и после начала строительства. Также объекты ВИЭ претендуют на преимущественное право на землю. Если предлагаемы нормативные изменения в конечном итоге будут официально утверждены, будет дан мощный толчок развитию российский «зеленой энергетики».