Звезда “Джентльменов” Генри Голдинг впервые станет отцом

06.11.2020, 18:33, Разное

Генри Голдинг, известный зрителю по таким фильмам как “Безумно богатые азиаты”, “Рождество на двоих” и “Джентльмены”, впервые станет отцом. Этой новостью 33-летний британско-малайзийский актер поделился в Instagram, опубликовав снимок со своей 35-летней беременной супругой Лив Ло.

Генри Голдинг и Лив Ло2021 год обещает быть ярче,- подписал Генри фото, на котором позирует в обнимку с Лив, которая является телеведущей и инструктором по йоге. Она опубликовала аналогичный снимок, подписав его:

Мы безмерно счастливы, что скоро на свет появится наш малыш. Теперь мы можем поделиться этим с вами!

Генри Голдинг и Лив ЛоГенри и Лив познакомились в 2011 году на новогодней вечеринке друзей. Как актер говорил в интервью People, он влюбился в нее с первого взгляда и уже тогда знал, что она станет его женой. Но поженились влюбленные спустя 5 лет – в 2016-м.

Генри Голдинг и Лив Ло Генри Голдинг и Лив Ло