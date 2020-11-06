В гостях у Кэмерон Диас и Бэнджи Мэддена: экскурсия по новому особняку пары в Беверли-Хиллз

06.11.2020, 18:33, Разное

Этот год наполнен приятными переменами для Кэмерон Диас и Бэнджи Мэддена: в начале года они впервые стали родителями – на свет появилась их долгожданная дочь, а теперь они пополнили свою коллекцию недвижимости новым роскошным особняком, расположенным в том же районе Лос-Анджелеса, что и их предыдущий дом – Беверли-Хиллз. Знаменитые супруги не пожалели за него 14,7 миллионов долларов. Предлагаем посмотреть, на что Кэмерон и Бэнджи потратили такую сумму.

Площадь дома составляет почти 1000 квадратных метров, что, согласитесь, уже впечатляет! А территория всего поместья занимает аж 68 гектар, на которых расположились большой живописный сад, бассейн с зоной для барбекю, кинотеатр, гараж на три автомобиля и гостевой дом. А в хозяйском особняке имеется 7 спален, 10 ванных комнат, кухня, несколько гостиных, винный погреб, столовая с выходом на открытую террасу, гардеробная, комната для стирки и кинотеатр.