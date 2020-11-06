Виталия Кличко переизбрали мэром Киева

06.11.2020, 18:23, Разное

Украинский политик и боксер Виталий Кличко, известный своими забавными и нелепыми высказываниями, останется мэром Киева на второй срок. На выборах городского главы ему удалось набрать более 50% голосов.

Свои голоса за Кличко отдали свыше 365 тысяч человек. В территориальной избирательной комиссии отметили, что второй тур голосования проводить не придется, сообщает телеканал “360”.

Напомним, что впервые Виталий Кличко был избран мэром Киева в 2015 году.