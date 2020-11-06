ФАС России обвинила компанию Google в нарушении закона о рекламе

06.11.2020, 18:23, Разное

Московское Управление Федеральной антимонопольной службы обвинила мирового IT-гиганта Google в нарушении российского рекламного законодательства. В надзорном ведомстве установили, что фирма разместила на своем ресурсе рекламу организации, работавшей на всемирном валютном рынке Forex без лицензии.

Речь идет о популярном сервисе Google Adwords, где пользователям демонстрировалось объявление фирмы LegacyFX. Она не получила одобрение Центробанка России и не могла осуществлять в стране финансовую деятельность. При этом УФАС признала распространителем рекламы Google LLC, а заказчиком объявления -ООО “ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай”.

В ведомстве пояснили, что LegacyFX пыталась популяризировать через “Гугл” неких брокеров, которых её представители называли самыми опытными. Однако никаких доказательств этому утверждению не было.

В результате ФАС заключила, что Google LLC нарушила статью 7 Закона о рекламе, а заказчик рекламы – несколько пунктов 5-й статьи того же закона. Представители надзорного органа потребовали от обеих компаний устранить нарушение в течение десяти дней после получения соответствующего предписания. Помимо этого фирмам грозят штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей.