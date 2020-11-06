 

ФАС России обвинила компанию Google в нарушении закона о рекламе

06.11.2020, 18:23, Разное

Московское Управление Федеральной антимонопольной службы обвинила мирового IT-гиганта Google в нарушении российского рекламного законодательства. В надзорном ведомстве установили, что фирма разместила на своем ресурсе рекламу организации, работавшей на всемирном валютном рынке Forex без лицензии.

Речь идет о популярном сервисе Google Adwords, где пользователям демонстрировалось объявление фирмы LegacyFX. Она не получила одобрение Центробанка России и не могла осуществлять в стране финансовую деятельность. При этом УФАС признала распространителем рекламы Google LLC, а заказчиком объявления -ООО “ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай”.

В ведомстве пояснили, что LegacyFX пыталась популяризировать через “Гугл” неких брокеров, которых её представители называли самыми опытными. Однако никаких доказательств этому утверждению не было.

В результате ФАС заключила, что Google LLC нарушила статью 7 Закона о рекламе, а заказчик рекламы – несколько пунктов 5-й статьи того же закона. Представители надзорного органа потребовали от обеих компаний устранить нарушение в течение десяти дней после получения соответствующего предписания. Помимо этого фирмам грозят штрафы в размере от 100 до 500 тысяч рублей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Муж показал Кудрявцеву в начале отношений: стройная и длинноволосая

27.07 / В Роскачестве назвали способ уберечь хлеб от плесени

17.09 / Хейтеры затравили Риту Дакоту за отдых в Турции без ребенка

09.09 / Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

18.08 / Гибридная интервенция: Россия направила в Белоруссию колонны военных машин без опознавательных знаков

31.08 / Государство — это пол

15.09 / 5 фактов о лимфомах, которые необходимо знать каждому

30.10 / История о похищенной пришельцами австралийки Келли Кэхилл

17.08 / Мнение: Миллионы мартышек с зеркальными камерами

07.08 / Президент Польши пообещал Украине щедрый подарок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска