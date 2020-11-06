Елизавета Арзамасова впервые показала совместное видео с Ильей Авербухом

06.11.2020, 18:20, Разное

Популярная российская актриса Елизавета Арзамасова обнародовала первое совместное видео с фигуристом Ильей Авербухом. Она приехала к возлюбленному на площадку проекта «Ледниковый период».

О романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно минувшим летом. Отношения пары оказались большим сюрпризом для общественности. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram звезда ситкома «Папины дочки» показала поклонникам, как катается в паре с избранником. В комментарии к видео Арзамасова в шутку написала, что она мешает Илье Авербуху работать.

Влюбленные грациозно катались на льду. Илья Авербух все время нежно держал молодую возлюбленную за талию. Судя по ролику, актриса прекрасно стоит на коньках. Недавно она рассказывала, что десять лет назад принимала участие в «Ледниковом периоде».



Изображение взято с: Instagram @liza_arzamasova

Пара после появления слухов о романе не стала их опровергать. Однако знаменитости сразу дали понять, что не собираются распространяться о своей личной жизни. Впервые на телевидении Арзамасова и Авербух появились в шоу «Вечерний Ургант».