«Верность – туго затянутый галстук»: Личная жизнь сатирика Михаила Жванецкого

06.11.2020, 18:20, Разное

В представлении известный писатель и сатирик Михаил Жванецкий не нуждался никогда. Его остроумные фразы и высказывания стали «крылатыми» и разбираются как прошлыми, так и нынешними поколениями на цитаты. Однако личная жизнь артиста всегда была скрыта от посторонних глаз, хотя и активно обсуждалась.

На свет Михаил Жванецкий появился в 1934 году в украинской Одессе в семье врачей – хирурга и стоматолога. Во время ВОВ он с матерью пребывал в эвакуации, а отец – служил в военном госпитале. В свой город семья вернулась в 1944 году, а в 1956 году Михаил Жванецкий закончил учебу в институте и стал работать в порту. Творчеством будущий артист начал заниматься еще в молодые годы. Собственные миниатюры и диалоги он зачитывал в студенческом театре.

В Одессе в 1963 году произошло знакомство Михаила Жванецкого с Аркадием Райкиным, который пригласил артиста в свой театр. Спустя шесть лет юмористы создали совместную программу, а в 1970 году он с Карцевым и Ильченко создал Одесский театр миниатюр. Также Михаил Михайлович работал в «Росконцерте» режиссером-постановщиком. В 1988 году был создан еще один театр миниатюр, но уже в Москве, где артист стал худруком.

С 2002 по 2019 год сатирика можно было увидеть в качестве постоянного ведущего в программе «Дежурный по стране». В творческом арсенале Михаила Жванецкого также 14 книг, 5 спектаклей и участие в нескольких экранизациях.

На сцене было сложно найти более закрытого артиста, чем юморист, так как он никогда не любил отвечать на вопросы о личной жизни. По поводу детей Михаил Михайлович постоянно отшучивался, пользуясь своей знаменитой фразой: «Одно неловкое движение – и вы отец». Официально известно только о последней законной супруге сатирика – Наталье, и о сыне Дмитрии. По словам друзей юмориста, в его жизни было огромное количество женщин. Он говорил, что «верность — легкий признак недостатка ума». В результате пятеро возлюбленных подарили Михаилу Жванецкому двух дочерей и троих сыновей.

Первый серьезный роман случился у артиста в институте с однокурсницей по имени Алла, но долго отношения не продлились. После окончания ВУЗа он женился на Ларисе, которую безумно любил. Молодоженам из-за трудного материального положения пришлось жить в одной комнате с тещей. Матери жены это очень не нравилось, и она настроила дочь на развод. После расставания Михаил Михайлович уехал в Ленинград.

Когда он гастролировал по Сибири, то случился роман с женщиной, которая родила от него дочь. Однако юморист отказался признавать ребенка. Спустя некоторое время артист все-таки начал общаться с девочкой, но это продлилось недолго. Следующей возлюбленной Михаила Жванецкого стала художница по костюмам Надежда. Они жили на два города – Москву и Ленинград, но такое положение дел всех устраивало. Спустя десять лет отношений родилась дочь, которую назвали Елизаветой. При этом девочку Надежда записала на свою фамилию, так как узнала, что у сатирика есть любовница в Ленинграде.

Руководитель программы «Вокруг смеха» Татьяна была очарована сатириком и помогла ему попасть на телевидение, когда он переехал в Москву. Пара некоторое время жила вместе. Далее в биографии артиста был неприятный инцидент с Региной, которая работала сиделкой у его больной матери. Когда он был выпившим, жительница соблазнила юмориста, а позже сообщила, что беременна. Вспыхнул скандал, в результате которого Регина эмигрировала в США и заставила писателя платить алименты.

В гражданском браке с татаркой Венерой Михаил Жванецкий прожил примерно десять лет. Женщина родила ему сына Максима. Она постоянно ревновала артиста и уговаривала уехать в другую страну. Когда он отказался, забрала сына и переехала в США.

С Натальей Михаил Михайлович познакомился в 1990 году. Она работала официанткой на открытии Клуба одесситов. Юморист начал красиво ухаживать и дарил возлюбленной, которая младше на 32 года, шикарные подарки. Спустя несколько свиданий пара стала вместе жить, а в 1995 году на свет появился сын Дмитрий. Свои отношения они узаконили только в 2010 году, после того как стали получать неловкие вопросы от ребенка. Супруги прожили вместе больше 30 лет.

В начале этого года стало известно, что у Михаила Жванецкого онкологическое заболевание. Официально диагноз близкие не подтверждали. Сегодня, 6 ноября, «король смеха» ушел из жизни в возрасте 86 лет.