Музыканты System Of A Down поддержали мирных жителей Карабаха видеоклипом

06.11.2020, 18:20, Разное

Американская рок-группа System Of A Down поддержала видеоклипом мирных жителей Нагорного Карабаха. Как известно, ее участники имеют армянские корни, поэтому ситуация в регионе для них особенно близка и болезненна.

Новая видеоработа рокеров посвящена обострению ситуации на территории Нагорного Карабаха. Причем возобновление вооруженного конфликта настолько тронуло музыкантов, что они вернулись в студию после перерыва в карьере. Сегодня артисты записали новую пластинку, состоящую из двух композиций, Genozidal Humanoidz и Protect the Land. Последняя и легла в основу клипа, посвященному Карабаху. В песне американо-армянский коллектив называет Арцах (армянское название региона) своей культурной родиной наравне с Арменией.

Стоит отметить, группа и ранее обращалась к теме своей родины, в ее музыке есть мелодика армянских мотивов, а некоторые песни напрямую говорят о геноциде армян, произошедшем в начале прошлого века. Кроме того, рок-музыканты периодически проводят различные акции для распространения материалов о трагедии родного народа.

Новый всплеск противостояния Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе начался в конце сентября. С того времени вооруженные столкновения армейских подразделений двух государств не прекращаются. При этом обе стороны выдвигают взаимные обвинения в эскалации конфликта, и Баку, и Ереван объявили военное положение и мобилизируют граждан для участия в военных действиях. Армения обратилась с просьбой о помощи к России.

Как пишет «Инфореактор», своей акцией System of a Down, прервав творческую паузу, пытается обратить внимание на необходимость достичь мира в регионе.