Новый спрей предупредил заражение коронавирусом в исследовании на животных

06.11.2020, 18:15, Разное



1

минута

Ученые опробовали назальный спрей, который может предупреждать заражение коронавирусом SARS-CoV-2, в небольшом исследовании на хорьках. Научная работа опубликована на ресурсе для препринтов bioRxiv. Авторы отдали ее на рассмотрение в журнал Science.

Как работает новый спрей

Спрей содержит липопептид, который состоит из частицы холестерина, связанной с цепочкой из аминокислот. Он способен связываться с шиповидным белком вируса коронавируса (именно этот белок позволяет вирусу проникать в клетки организма человека и животных).

РНК вируса попадает в клетку хозяина после того, как шиповидный белок связывается с ее стенкой. Ученые пишут, что действующее вещество их спрея связывает этот белок, что предотвращает заражение.

Что сделали ученые

Ученые назначили экспериментальный спрей шести хорькам. После этого животных разбили по парам и разместили в трех клетках. В каждую клетку подсадили еще двух хорьков: один из них получил плацебо-спрей, а второй был заражен SARS-CoV-2 за один-два дня до начала эксперимента.

После пребывания в одной клетке с инфицированным хорьком в течение 24 часов животные, которые получили экспериментальный спрей, не заразились коронавирусом. Все хорьки, которые получили плацебо, были инфицированы.

Ученые выбрали для эксперимента, хорьков, потому что они заражаются гриппом и респираторными вирусными инфекциями, как люди. Их давно используют для исследования простудных инфекций.

Авторы исследования указывают, что вещество спрея держится на слизистой оболочке дыхательных путей на целые сутки.

Что это может значить

Если спрей окажется эффективным для людей, то у нас может появиться новый инструмент борьбы с пандемией. Всего одна доза спрея в день снижала бы риск заражения. Его действующее вещество дешево в производстве и хорошо сохраняется.

«Если спрей будет работать и на людях, то можно будет спать в одной постели с инфицированным или инфицированный сможет находиться со своими здоровыми детьми. При этом все будут в безопасности», – сказала The New York Times доктор Anne Moscona из Колумбийского университета, соавтор исследования.