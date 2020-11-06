Евросоюз расширил санкции против Сирии

06.11.2020, 18:08, Новости дня

Европейский союз дополнил санкционный список по Сирии восемью министрами, назначенными в августе.

«Учитывая тяжелую ситуацию в Сирии и недавние назначения на министерские посты, восемь человек должны быть включены в список физических и юридических лиц, являющихся фигурантами санкций», – цитирует текст документа РИА «Новости».

Как уточняется в сообщении, под санкциями теперь находятся министр нефти и минеральных ресурсов Бассам Тума, министр здравоохранения Хасан Гобаш, министр промышленности Зияд Саббаг, министр сельского хозяйства Хасан Катана, министр электроэнергетики Гассан Замель и три госминистра – Мохаммед Барша, Маллюль Хусейн и Мухаммед Хаддад. Всех их в ЕС обвиняют в «жестких репрессиях, осуществляемые сирийским режимом против гражданского населения».

В середине октября ЕС расширила санкции против Сирии, добавив в список министров внутренней торговли, культуры, образования, юстиции, водным ресурсам, финансов и транспорта.

Ранее США ввели санкции в отношении шести граждан Сирии, 13 сирийских организаций и министерства туризма страны.