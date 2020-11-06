Мнения: Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

06.11.2020, 18:08, Новости дня

Проходящие в США президентские выборы явили собой яркий пример массовых нарушений и использования административного ресурса: голосование умерших людей, массовое исчезновение бюллетеней, массовое вбрасывание бюллетеней за демократа Джо Байдена, голосование лиц, не являющихся гражданами США, регистрация для дальнейшего голосования в качестве избирателей несуществующих людей и даже собак (это правда, как бы смешно это ни звучало), открытое использование всевозможных форм цензуры в СМИ и социальных сетях.

Проходящие в США президентские выборы явили собой яркий пример массовых нарушений и использования административного ресурса: голосование умерших людей, массовое исчезновение бюллетеней, массовое вбрасывание бюллетеней за демократа Джо Байдена, голосование лиц, не являющихся гражданами США, регистрация для дальнейшего голосования в качестве избирателей несуществующих людей и даже собак (это правда, как бы смешно это ни звучало), открытое использование всевозможных форм цензуры в СМИ и социальных сетях.

На этом фоне представители российской либеральной общественности из числа тех, кто поумнее предпочитают вовсе не обсуждать и не комментировать американские выборы.

Другие, из числа тех, кто попроще, ринулись защищать избирательную систему США. Особое удивление вызывают заявления российских ангажированных экспертов и образований, которые претендуют на наличии компетенции в сфере мониторинга выборов. Например, ассоциация «Голос» отметилась заявлением, что «в США созданы достаточные гарантии для свободного волеизъявления и независимой работы избирательных комиссий» и там «не будет «комиссионных» нарушений, когда фальсификации и разного рода иные искажения итогов голосований совершаются членами избирательных комиссий, ни административной мобилизации, когда избирателей принуждают к участию в выборах, а то и к голосованию за определенного кандидата или партию».

Это означает или тотальную их некомпетентность или их тотальную продажность, когда они умудряются не видеть даже очевидные массовые нарушения, когда речь идет о западных государствах, которые их финансировали.

Приведем несколько примеров таких нарушений, включая фальсификацию со стороны избирательных комиссий на прошлых избирательных кампаниях в США, о которых не подозревают в «Голосе», но достаточно широко известно. Например, в штате Орегон некто Диана Свенсон (Deanna Swenson), которая была сотрудником избирательной комиссии, была поймана на том, что самостоятельно заполняла избирательные бюллетени за избирателей и использовала их при голосовании. В штате Калифорния некто Анжела Пералис (Angel Perales) и Дэвид Сильва (David Silva) организовали вбрасывание избирательных бюллетеней, которые были отданы за других кандидатов для того, чтобы повлиять на результаты выборов. В штате Кентуки мэр одного из городов Рут Робинсон (Ruth Robinson) вместе со своими сотрудниками давила на избирателей для того, чтобы они заполняли бюллетени для досрочного голосования. В штате Алабама группа из 11 человек в графстве Клини создали целых цех по организации фальсификации избирательных бюллетеней. Брались готовые избирательные бюллетени, а затем заполнялись за того или иного кандидата от конкретных избирателей дли последующего голосования. использовались на выборах. Таких примеров в недавней истории различных выборов в США обнаруживается множество.

Из самого свежего – явление, которое уже успело получить название «ступенька демократии», когда при подсчете дополнительных голосов в штате Мичиган, более чем 100 тысяч бюллетеней оказались поданы исключительно за одного кандидата – Байдена. Среди более чем сотни тысяч голосов якобы не было ни одного голоса за его соперника Дональда Трампа.

Однако такие «эксперты», как Сергей Шпилькин, вместо того, чтобы проанализировать своими разрекламированными в отечественной либеральной среде методами президентские выборы в США, публично в социальных сетях от этого отказывается. Люди, которые претендуют на компетентность в мониторинге различных выборов и охотно «ищут блохи» на всех выборах в России, предпочитают отмалчиваться в ситуации с США и не видят там никаких массовых нарушений.

Очевидно, что на американских выборах кандидаты не обладают равными условиями конкуренции, но об этом, вероятно, не догадывается партия «Яблоко» и ее представитель Лев Шлосберг. Он заявил, что выборы в США – «это пример по-настоящему демократической системы, где проходят честные, открытые выборы». Между тем неравные условия конкуренции кандидатов является одним из наиболее очевидных недостатков американской избирательной системы. В выборах принимали участие не только два известных кандидатах, но и, например, представитель третьей по величине Либертарианской партии или Партии зеленых. Их предвыборные кампании практически не освещались американскими СМИ.

Полагаю, выборы в США для российских защитников чистоты американских выборов спровоцировали определенный политический каминг-аут (что сейчас на Западе принято приветствовать). Вероятно, то, что «Голос» является иностранным агентом, стало их определенной «родовой травмой» и приводит к слепоте по отношению к нарушениям в США. В этом контексте стратегия «не укусить руку дающего» для них выглядит вполне оправданной. Однако о какой их репутации теперь может идти речь?

Теги:

выборы в США

,

Джо Байден

,

Дональд Трамп