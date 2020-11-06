Лукашенко пообещал новые выборы президента Белоруссии

06.11.2020, 17:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в республике, когда соответствующее решение примет белорусский народ.

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», – сообщил Лукашенко, выступая перед согражданами. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

Президент Белоруссии отметил, что накануне в немецком парламенте приняли резолюцию о непринятии президентских выборов в республике. «Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное – потребуют ли они (Германия – прим. ВЗГЛЯД) от американцев провести новые повторные выборы», – сказал он.

Лукашенко добавил, что понаблюдал бы за попыткой Берлина потребовать от Вашингтона провести новые выборы в стране.

Между тем в пятницу Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.