 

Лукашенко пообещал новые выборы президента Белоруссии

06.11.2020, 17:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в республике, когда соответствующее решение примет белорусский народ.

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», – сообщил Лукашенко, выступая перед согражданами. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

Президент Белоруссии отметил, что накануне в немецком парламенте приняли резолюцию о непринятии президентских выборов в республике. «Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное – потребуют ли они (Германия – прим. ВЗГЛЯД) от американцев провести новые повторные выборы», – сказал он.

Лукашенко добавил, что понаблюдал бы за попыткой Берлина потребовать от Вашингтона провести новые выборы в стране.

Между тем в пятницу Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Козак: достичь прогресса по статусу Донбасса не удалось из-за позиций Киева

24.06 / Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

03.07 / МКС провела маневр уклонения от космического мусора

30.09 / В РФ стартовало производство нового KIA Mohave

20.08 / Помпео допустил введение санкций против России и Китая в связи с Ираном

13.07 / Программу по переводу автомобилей на газ планируют расширить на всю Россию

06.08 / Несанкционированное шествие оппозиции состоялось в центре Минска

12.08 / NI – надежды на Трампа не оправдались — реализма во внешней политике США он не добился

22.08 / Трамп намерен блокировать критиков в «Твиттере»

15.08 / Врио губернатора Севастополя проведет прямой эфир в соцсетях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска