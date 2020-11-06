 

Le Figaro – исламистская угроза охватила всю Европу, но Запад продолжает отрицать её

06.11.2020, 17:45, Новости дня

Серия терактов во Франции и Австрии продемонстрировала, что угроза, исходящая от радикального исламизма, распространилась по всей Европе, пишет Le Figaro в редакционной статье. Как подчёркивает издание, исламисты нацелены не просто атаковать европейские ценности, но и завоевать саму европейскую цивилизацию. «Выдающимся умам» Запада, продолжающим рассуждать о системном расизме и колониальном прошлом Европы, пора бы это понять, замечает газета.


Reuters

«Джихад по кругу», — так описывает Le Figaro в редакционной статье серию терактов в Конфлан-Сент-Онорин и в Ницце, а затем и в центре австрийской Вены. «Воинственный ислам выбирает свои цели и нацеливается не на «ценности», а на цивилизацию», — уверен обозреватель Винсент Тремоле де Вилье. Вена — это Европа, подчёркивает автор, напоминая, что рождением круассана Франция обязана победе Австрии над турками. По его словам, возведя «радикальную открытость» в основополагающий принцип Европейского союза, европейцы «забыли о своём прошлом», однако исламисты о нём помнят.

«Когда они стреляют в голову еврейских детей, когда они убивают журналистов и художников, когда они перерезают горло священнику, когда они закладывают бомбу на концерте в Англии, когда они обезглавливают учителя, когда они устраивают террор в городе Моцарта, они атакуют наш мир», — предупреждает Le Figaro.

Поймут ли, наконец, «выдающиеся умы» Запада, рассуждающие об излишней оскорбительности карикатур, «системном расизме», колониальном прошлом и «духе отступления», царящих на «пресыщенном континенте», что исламизм представляет собой автономную политическую форму, задаётся вопросом журналист газеты.

«От резни к резне, отрицание сохраняется», — констатирует Требоне де Вилье. Союзник этого отрицания — привычка, которая заглушает эмоции и медленно, но верно ведёт к смирению. Автор призывает к постоянному преодолению этого «пораженческого настроя». «Париж, Лондон, Мадрид, Вена… ярко алая зона исламистской угрозы распространилась по всему континенту», — предостерегает обозреватель. По его словам, оружие исламистов не только кровь, но и «методичное, молчаливое завоевание».

Ответ должен прийти со стороны всех стран, образующих Европу, считает автор. «Это вопрос выживания: защитить вчерашний мир, оставаясь хозяевами завтрашнего», — заключает издание.



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