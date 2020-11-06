 

ERR – планам Финляндии требовать при въезде тест на COVID-19 мешают принципы ЕС

06.11.2020, 17:45, Новости дня

Как выяснилось, намерение финских властей ввести обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну противоречит основополагающим принципам Европейского союза. Теперь правительство думает, как можно преодолеть это затруднение, поскольку срок, в течение которого Финляндия могла сохранять пограничный контроль, истекает уже в конце ноября. Ситуацию также осложняет целый ряд действующих исключений, пишет ERR.


Reuters

Финское правительство планировало с 23 ноября регулировать въезд в страну по принципу «тестируйся и въезжай», то есть разрешить въезд из государств с любым показателем распространения коронавируса при наличии отрицательного теста на COVID-19. Однако теперь выяснилось, что такое требование вступает в противоречие с основополагающими принципами Европейского союза.

Хотя финские министры уже с сентября громко рассуждали об этом нововведении, Финляндии, по всей видимости, придётся от него отказаться — или, по крайней мере, смягчить его форму, сообщила в среду газета Helsingin Sanomat. Юридическая экспертиза законопроекта показала, что при въезде в одну страну ЕС от гражданина другой страны ЕС нельзя требовать медицинскую справку, потому что это противоречит принципу свободного движения людей в Евросоюзе. В случае граждан третьих стран такой юридической проблемы не возникает.

Теперь в правительстве думают, как преодолеть это затруднение. Времени остаётся немного: страны — члены ЕС могут применять пограничный контроль в отношении других стран Шенгенской зоны лишь в течение ограниченного времени, и даже с учётом предоставленного Финляндии дополнительного срока этот период для неё заканчивается 22 ноября.

По данным Helsingin Sanomat, одна из рассматриваемых возможностей — не требовать от приезжающих из стран Шенгенской зоны справку об отрицательном тесте, а направлять их на тестирование на границе. А отказавшихся от теста помещать в десятидневный карантин.

Ситуацию осложняют целый ряд действующих исключений. В частности, обязательное тестирование и самоизоляция не применяются для связанных с работой и служебных поездок между Финляндией и Эстонией и Финляндией и Швецией.

Кроме того, до сих пор не наполнено конкретным содержанием предложение финского правительства разрешить свободный въезд в Финляндию гражданам стран ЕС, в которых уровень распространения коронавируса находится «на относительно таком же уровне, что и в Финляндии». Пока остаётся неясным, что конкретно означает эта формулировка и войдёт ли в число таких стран Эстония, где двухнедельная кумулятивная заболеваемость в полтора раза превышает финский показатель.

По первоначальным данным, финское правительство озвучит новые принципы зарубежных поездок в условиях пандемии коронавируса уже на этой неделе.

Дата публикации 05 ноября 2020 года. 



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