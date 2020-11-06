Польский экс-министр – когда в комнату входит Трамп — даже стулья ссорятся

06.11.2020, 17:45, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рассчитывает на победу Джо Байдена на президентских выборах в США. С ним он связывает надежды на укрепление американского военного присутствия, а также на более жёсткую политику в отношении России. Выигрывает Байден и в личном общении: по словам Сикорского, он намного более дружелюбен, чем его соперник Дональд Трамп.



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Хоть в США по-прежнему ведётся подсчёт голосов на президентских выборах, СМИ указывают на победу Джо Байдена, пишет Polsat.

По мнению экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, предполагаемая победа кандидата от Демократической партии для Польши и Европы означает, что будет отражена глобальная волна популизма, «которая принесла нам Орбана в Венгрии, Качиньского в Польше, брексит и Трампа». «Это в идеологическом плане. В политическом это равнозначно укреплению американского присутствия в Польше. Это было решение саммита в Уэльсе и Варшаве, когда Обама был президентом», — добавил он.

Более того, евродепутат от Польши уверен, что Байден будет более проевропейским президентом, нежели тот же Обама. Он положит конец разжиганию раскола в ЕС, и начнётся серьёзный разговор между союзниками на тему того, что делать в политике в отношении Китая и России, пояснил он свою мысль.



«Всегда очередная американская администрация изучает Россию и ЕС заново. Конечно, некоторые учатся быстрее, некоторые учатся медленнее, и не всем Владимир Путин помогает победить на выборах, как он помогал Трампу. Это шанс для новой главы. Приход к власти в Польше нового правительства тоже всегда становится шансом для чего-то нового. Хоть бы только РФ не воспользовалась этим, но я надеюсь на лучшее», — добавил экс-министр.

В интервью он, однако, отметил, что именно Трамп ввёл санкции в отношении «Северного потока — 2», без которых его строительство было бы уже завершено.

Сикорский считает, что времена, когда Польша лучше ладила с республиканцами, чем с демократами, закончились, ведь демократы помнят о вмешательстве Путина в выборы, в которых участвовала Хиллари Клинтон. «Сегодня демократы более жёстки по отношению к России, нежели республиканцы», — добавил он.

Бывший министр иностранных дел Польши не считает, что провалы в памяти у 78-летнего Байдена в ходе предвыборной кампании помешают ему быть эффективным президентом США.

«Для кандидата в президенты нужны одни качества, для хорошего президента — другие», — отрезал он.

«Мой главный призыв в адрес любого политика — медицинский primum non nocere — «не навреди». Байден не будет спорить с западными лидерами, он не будет бросать вызов оппонентам ЕС, он не будет выставлять себя напоказ с диктаторами вроде Ким Чен Ына. «Это уже и так много. Американская кампания настолько требовательна, что, если он смог с ней справиться, то ему и по плечу президентское кресло», — объяснил Сикорский.

«Мне не нужны блестящие речи Байдена. Мне нужен от него здравый смысл и сотрудничество с союзниками. Я знаком с Байденом, мы многократно с ним встречались. Когда он входит в комнату, то сразу хочется с ним подружиться, а когда входит Трамп или Качиньский, то даже стулья начинают ссориться друг с другом», — резюмировал в беседе с Polsat бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.