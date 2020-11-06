 

Одежду Навального выставят в храме Вооруженных сил России рядом с фуражкой Гитлера

06.11.2020, 17:37, Разное

Кировский районный суд города Томска принял окончательное решение отказать в передаче Алексею Навальному его одежды, на которой могли остаться следы отравляющего вещества семейства «Новичок».

Согласно решению суда, брюки и рубашка оппозиционера были обращены в доход государства из-за многомиллионных долгов политика перед Российской Федерацией и переданы в ведение Министерства обороны.

В Минобороны заявили, что сразу же отказались от идеи продажи и уничтожения личных вещей Навального и нашли им более достойное применение. Одежда оппозиционного политика будет выставлена на всеобщее обозрение рядом с фуражкой Гитлера и другими вещами немецкого диктатора в мемориальном комплексе «Дорога памяти», который расположен на территории главного храма Вооружённых сил Российской Федерации. В целях безопасности экспонат будет храниться в герметичной бронированной секции музея «Враги России». На появившемся информационном стенде сказано, что «никто не нанес нашей Родине столько вреда, сколько Адольф Гитлер и Алексей Навальный». Там же уточняется, что благодаря мужественным действиям отечественных военных и сотрудников госбезопасности России всегда удавалось отражать любые угрозы и гнать врагов до самого Берлина. Монтаж новой экспозиции близится к завершению и остается лишь незавершенным установка таблички «Оппозишнфюрер». Открытие обновленного музея запланировано на следующей неделе.

Военные добавили, что будут рады дальнейшему пополнению существующей коллекции. Главный хранитель мемориального комплекса заявил о намерении обратиться к Алексею Навальному с просьбой о передаче в дар музею любых личных вещей политика.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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