Мнение: Эфиопия объявила войну Тыграю

06.11.2020, 17:30, Разное

Эфиопия официально объявила войну региону Тыграй на севере своей страны.

Правительство требует разоружения местного вооруженного ополчения и местных политических структур. которые проводят автономную политику. Целью войны по сути является разгром Народного Фронта Освобождения Тыграя и восстановление прямого контроля правительства над Тыграем. Объявлению войны предшествовали вооруженные столкновения между армией и ополченцами, в которых с обеих сторон были погибшие. Правительство обвиняет НФОТ в том, что тот перешел от местных столкновений к попыткам захвата армейской базы с целью завладения тяжелым вооружением.

Несколько ранее, в Тыграе проигнорировали коронавирусные ограничения введенные правительством и провели местные выборы, которые правительство страны сразу оспорило.

Перед объявлением войны в Тыграе отключили телефонную связь и интернет, а армия начала развертывание на границах Тыграя, хотя в Тыграе заявляют, что скрытая мобилизация проводилась еще за несколько дней до эскалации. .

Немедленного блицкрига не ожидается, так как Тыграй потенциально способен выставить от 40 до 60 тыс. вооруженных людей, но безусловно у армии Эфиопии имеется существенное превосходство в силах и подавляющее в тяжелой технике и авиации. Разумеется, если политическое руководство НФОТ сольется, то все может закончится достаточно быстро, но пока в НФОТ заявляют, что будут защищаться силой оружия.

Де-факто же, в Эфиопии началась очередная гражданская война. Уже идут бои с применением тяжелого вооружения, а авиация Эфиопии наносит авиаудары по Тыграю.

В руководстве армии заявили, что война ведется против политического правительства региона, а сама война постыдна и бессмысленна.

Иронично, что войну объявил персонаж, в прошлом году получивший Нобелевскую Премию Мира.

Нобелевские лауреаты Премии мира объявляющие войну внутри собственной страны, вполне в духе 2020-го года.