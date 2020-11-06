Глава Винницкой ОГА заболел COVID-19

06.11.2020, 17:20, Новости дня

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“У меня коронавирус. Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции. Но не самоизолируюсь от жизни Винницкой области. Да, я тоже попал в статистику инфицированных”, – сообщил Борзов.

Он призвал жителей области беречь себя и окружающих, и придерживаться карантинных правил.

“Помните, что рядом с вами есть те, кто в зоне риска”, – добавил Борзов.

https://www.facebook.com/borzov.s.s/posts/170951927995875

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели.