 

Глава Винницкой ОГА заболел COVID-19

06.11.2020, 17:20, Новости дня

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заболел COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“У меня коронавирус. Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции. Но не самоизолируюсь от жизни Винницкой области. Да, я тоже попал в статистику инфицированных”, – сообщил Борзов.

Он призвал жителей области беречь себя и окружающих, и придерживаться карантинных правил.

“Помните, что рядом с вами есть те, кто в зоне риска”, – добавил Борзов.

https://www.facebook.com/borzov.s.s/posts/170951927995875

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / LG представила более недорогую версию смартфона Velvet

21.09 / Эрдоган потребовал реформировать Совбез ООН

04.10 / Алиев потребовал извинений от Макрона

14.09 / Труханов опережает Филимонова в рейтинге кандидатов на должность мэра Одессы – соцопрос

22.10 / США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России

05.08 / Адвокат Ефремова заявил о попытке фальсификации доказательств со стороны потерпевших

28.08 / Новый углеродный налог ЕС Россия сочла скрытым протекционизмом

14.09 / Nissan официально представил обновленный Nissan Skyline

14.09 / Звезда “Дневников вампира” стала матерью во второй раз

15.07 / Обезглавленное тело миллионера нашли рядом с бензопилой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска