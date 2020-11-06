 

Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19

06.11.2020, 17:20, Новости дня

Участник группы ТНМК (“Танок на майдані Конго”) Фоззи (Александр Сидоренко) 6 ноября в Facebook сообщил, что переболел COVID-19.

Есть немного антител [к коронавирусу]. Переболел, проверился. О “короне” ничего нового не скажу, все и так всем уже известно. Берегите себя. P S. Вот кому за последний год икается, так это [украинской] группе “Антитіла”. На каждом шагу”, – написал он.

https://www.facebook.com/fozzey.metamorefozzey/posts/3962910467071765

20 октября участник группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) сообщил, что заразился коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 6 ноября подтверждено 440 188 случаев COVID-19, 195 544 пациента выздоровели, 8125 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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