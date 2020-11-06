В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

06.11.2020, 17:08, Новости дня

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.

«Многие ребята уже выразили желание принять участие в проекте снова, пройти более углубленный курс по реставрации тех или иных материалов. И есть программы, разработанные для этого», – сообщил Чернов порталу «Будущее России. Национальные проекты», передает ТАСС.

«Надеемся, что в следующем году ребята, прошедшие школу «Волонтеров наследия» сейчас, смогут пройти и следующий этап подготовки. А пока они получили первичные сертификаты, которые дают им возможность работать как волонтерам на объектах культурного наследия – конечно, под руководством опытных реставраторов, археологов или других профильных специалистов», – добавил руководитель проекта.

Четыре смены проекта «Волонтеры наследия» прошли в Севастополе в сентябре – октябре этого года, программа была реализована впервые по национальному проекту «Культура». В ней приняли участие более 250 человек из 25 городов страны. Они помогали в проведении раскопок на дороге, проходившей в древности по хоре Херсонеса, и в расчистке от травы и кустарников участков, где примерно в то же время были построены загородные усадьбы херсонеситов. В формате школы прошла четвертая смена программы.

Преподаватели для школы волонтеров в «Херсонесе» были приглашены из ведущего профильного учреждения РФ – Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР). Замдиректора института, кандидат исторических наук Алексей Петрушкевич отметил, что обучение волонтеров очень важно для самих реставраторов, потому что добровольцы могут стать полноценными помощниками для специалистов.

«Закон о волонтерах предусматривает, что эти замечательные неравнодушные люди могут помогать в реставрации и сохранении объектов культурного наследия. И чтобы волонтер понимал, как нужно выполнять хотя бы минимальные операции, чтобы он не нанес вред памятнику, например от излишнего усердия, нужны минимальные знания и навыки», – сказал Петрушкевич.

«Такая школа волонтеров – проект очень полезный. И важно, что в масштабе государства, в рамках нацпроекта уделяется такое большое внимание сохранению объектов культурного наследия и вовлечению молодежи в этот процесс», – подчеркнул он.

Предполагается, что благодаря проекту «Волонтеры наследия» в Севастополе должен появиться костяк для корпуса волонтеров культуры. Для РФ это направление добровольчества новое, его продвигает, в частности, нацпроект «Культура». Согласно планам другого национального проекта – «Образование» – в волонтерских мероприятиях в стране через шесть лет, как ожидается, будут участвовать не менее 20% россиян.

В сентябре в рамках национального проекта «Культура» на территории Старожиловского конного завода состоялась акция «Большой волонтерский десант». К волонтерам присоединились представители ГУ МЧС по Рязанской области, РГВВДКУ им. Маргелова, администраций муниципальных образований, учреждений культуры, вузов, трудовых коллективов, общественных организаций региона.