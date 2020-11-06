Партия «Оппозиционная платформа» впервые прошла в Киевсовет

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06.11.2020, 17:08, Новости дня

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» по итогам местных выборов на Украине, прошедших 25 октября, впервые вошла в Киевский городской совет, сообщила глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова.

«Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» набрала 7,81% голосов», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко победил в первом туре местных выборов, у него 50,52% голосов.

25 октября на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.



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