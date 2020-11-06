Байден вырвался вперед в ключевой Пенсильвании

06.11.2020, 17:08, Новости дня

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден вырвался вперед в президентской гонке в Пенсильвании – одном из ключевых штатов с 20 выборщиками.

По данным CNN, у Байдена 49,4% голосов, у действующего главы Белого дома Дональда Трампа – 49,3%, передает РИА «Новости».

Согласно последним сведениям, на 15.00 мск кандидат от демократов лидирует и в ключевом штате Джорджия, набрав 1096 голосов, что на 917 больше, чем у Трампа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на NBC. Уточняется, что в Джорджии обработано уже 99% бюллетеней. Еще 11 тыс. 438 голосов Байден получил в Неваде и опережает здесь Трампа на 0,9 процентных пункта. Также за бывшего вице-президента проголосовали 47тыс. жителей Аризоны.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для РФ Байден.