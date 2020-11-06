Мнение: Неразрешимый конфликт

06.11.2020, 17:00, Разное

Подсчет голосов в оставшихся штатах продолжается, оба кандидата выступили с заявлениями о своей победе. Трамп сообщил, что "легко" побеждает, если учитывать законные голоса. Основной мотив аргументации Трампа – тотальные фальсификации создают критическую ситуацию, в которой нужно предпринимать усилия для ее расчистки. Чем, собственно, его команда юристов сейчас и занята.

В аргументах есть резон – даже после официального завершения голосования новые голоса продолжают прибывать к счетчикам.Штаб Трампа сообщил о показаниях работника почты, который утверждает, что их заставляют ставить штемпели с датой 3 ноября даже на те письма с бюллетенями, которые поданы позже. Есть примеры "голосования мертвецов" – рекорд принадлежит избирателю 1850 года рождения, есть люди и помоложе – всего 120 лет от роду, которые отдали свой голос. Девиз демократов – "Любой ценой". Они руководствуются правилом Лобановского: "Игра забывается, счет остается".

В любом случае сейчас – лишь первый этап в очевидно затяжной эпопее, причем ее завершение до сих пор многовариантно. Компромисс невозможен, оба кандидата настаивают на своей победе. Пересчет голосов в данном случае решает мало, так как проигравший в любом случае будет оспаривать результат. Если при пересчете позиции Байдена крепче за счет фальсификаций, то в судах, особенно в Верховном, позиции Трампа предпочтительнее. Однако ожесточение слишком велико, а потому даже при благоприятном для Трампа исходе разбирательств его не признает уже Байден (точнее, те, кто дергает его за нитки и пишет тексты выступлений – сам он выглядит не очень, ему бы до инаугурации дотянуть)

Два президента США или один – но нелегитимный – выбор не так уж и велик. Такие конфликты развязать можно только силой, когда победитель утверждает свое законное право и легитимность, вынуждая противника согласиться с таким положением вещей.

В целом все пока развивается в направлении гражданского конфликта. Перерастет ли он в гражданскую войну – все еще неизвестно, так как для этого потребуется выполнение двух условий – раскол штатов и образование двух территорий, каждая из которых получит своего законного президента, и второе условие – раскол армии. Оба раскола сложны по своей конфигурации, так как четко очерченных границ у них нет, а потому первые настоящие конфликты пройдут именно в ходе выстраивания конфигураций – как-то придется зачищать территорию от сторонников конкурирующей стороны.

Но события развиваются, и развиваются довольно неумолимо. На каждом этапе их возможно ввести в "нормальное" русло, если кто-то из двух президентов признает свое поражение, но чем дальше развивается этот кризис, тем меньше возможностей у них для этого будет.