Названа предполагаемая причина смерти Жванецкого

06.11.2020, 16:48, Новости дня

Представитель юмориста и сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни.

«Неизвестно, когда будут похороны. Причина – возраст, болезни, никакой другой причины нет», – сказал Сташкевич 360.

Сатирик Семен Альтов пояснил, что Жванецкий в последнее время плохо ходил. Он добавил, что юморист выходил на сцену, когда ему уже было более 80 лет, при этом собирал залы по 4 тыс. человек.

«Эта ответная любовь зала была ему нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. То, что он отказался от выступлений – наверное, лишившись этого кислорода… Возможно, именно это и приблизило конец», – отметил Альтов.

Другой юморист и народный артист РСФСР Евгений Петросян подчеркнул, что его коллега Жванецкий был удивительным исполнителем. «Жванецкий – это человек-эпоха. Великий остроумец, мыслитель, философ, писатель, исполнитель. Он без преувеличения титан своего жанра, первооткрыватель, ярчайший стилист, он удивительный совершенно исполнитель, которому нет аналогов», – сказал Петросян в беседе с РИА «Новости».

Ранее о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. В начале октября он решил прекратить публичные выступления, это было связано с возрастом. При этом представитель юмориста сообщал, что коронавирус стал главной причиной, по которой на самом деле артист прекратил выступления. В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком.