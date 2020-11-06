Введет ли Байден новые санкции против России

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06.11.2020, 16:43, Разное

За четыре года в кресле главы Белого дома Дональд Трамп ввел против России все возможные экономические ограничения, считает эксперт. Джо Байден стоит перед выбором: продолжение санкционного давления грозит ударить по Соединенным Штатам, пояснил аналитик.

За введение новых ограничений против Москвы Вашингтону придется дорого заплатить, убежден Кортунов. Продолжение санкционной политики может подорвать международную финансово-экономическую систему и несет политические риски, заявил эксперт в ходе дискуссии клуба “Валдай”.

“Байдену придется заплатить за это намного более высокую цену, чем цена, которую платит Трамп”, – рассказал политолог.

После выборов в США кандидат от демократов столкнется с множеством проблем. Поэтому преждевременно ожидать от него нового витка санкционной войны, заключил Кортунов.

Ранее публицист Анатолий Вассерман высказал мнение, что победа Джо Байдена на выборах в США приведет к краху мировой экономики. Вызванный пандемией коронавируса кризис покажется мелочью, предупредил эксперт.

Демократы предлагают постепенно отказаться от нефти и газа и до 2035 года перевести американскую экономику на возобновляемые источники энергии. На программу нужно более двух триллионов долларов.

Джо Байден лидирует на выборах в США. Демократ набрал 264 голоса выборщиков, Дональд Трамп – 214. Судьба голосования решится в так называемых колеблющихся штатах – Аризоне, Джорджии, Пенсильвании.

Подсчет голосов может продолжаться еще несколько дней. Тем не менее штаб Байдена 6 ноября готов объявить о его победе на президентских выборах в США, сообщают американские СМИ.



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