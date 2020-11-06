Раскрыта стоимость Nissan Maxima 2021 модельного года

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06.11.2020, 16:40, Новости дня

Приобрести обновленный седан Nissan Maxima в базовой версии станет возможным по цене 36,99 тысячи долларов.

Вместе с тем предшествующее поколение доступно на рынке в начальном исполнении за 34 тысячи долларов. Новинка может похвастаться улучшенными системами безопасности, расширенными опциями, а также установленным 3,5-литровым агрегатом, который выдает 300 л.с. мощности. Автомобиль отличается системой экстренного торможения, мониторингом слепых зон, удержанием полосы.

Также клиенты смогут доплатить за улучшенную версию, которая предполагает внедрение интеллектуального круиз-контроля. За прошлый месяц на российском рынке удалось реализовать свыше 5,6 тысячи новых автомобилей японского бренда Nissan, что на четверть меньше, чем годом ранее.



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