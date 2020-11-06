 

Новый кроссовер Haval F5 рассекретили до презентации

06.11.2020, 16:40, Новости дня

Китайская компания Haval в скором времени выпустит обновленный компактный кроссовер Haval F5.

По фотографиям можно увидеть, что автомобиль имеет более модернизированный дизайн. Не составит труда отличить новинку F5 по светодиодной оптике, стильным бамперам, а также задним фонарям. Также модель имеет специальные пластиковые вставки на кузове. Предложенный экземпляр обладает под капотом 1,5-литровым двигателем на 169 л.с., а также имеет усовершенствованную версию с 2-литровым мотором на 197 л.с.

Покупатели смогут приобрести кроссовер с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, а также с передним или полным приводом. Среди новшеств кроссовера F5 указывают адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, панорамную крышу, а также систему предотвращения столкновений.



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