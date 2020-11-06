Компания Subaru представит новое купе Subaru BRZ 18 ноября

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06.11.2020, 16:40, Новости дня

Японская компания Subaru рассекретила дату презентации обновленного спортивного купе Subaru BRZ.

Официальный показ модели состоится 18 ноября, когда и будут рассекречены все технические параметры и внешний вид, удерживаемые в тайне от публики. Некоторые специалисты прогнозируют, что модель купе BRZ сохранит прежнюю платформу, однако автомобиль получит усовершенствованное шасси. Кроме того, под капотом применят 2-литровый бензиновый агрегат на 205 л.с. мощности.

Данная модель также оснащается 4-цилиндровым мотором объемом 2,4 литра с мощностью 220 л.с. Во всех версиях предусматривается механическая трансмиссия, однако покупатели смогут индивидуально заказать купе с автоматической коробкой передач. Пока стоимость автомобиля засекречена до презентации.



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